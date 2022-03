Ucraina, Usa: "Kiev contrattacca. Bielorussia verso entrata in guerra"

Ucraina, Usa-Nato: "Bielorussia probabilmente entrerà in guerra"

Gli Stati Uniti e la NATO credono che la Bielorussia potrebbe "presto" unirsi alla Russia nella guerra contro l'Ucraina. Lo hanno dichiarato alla CNN alcuni funzionari statunitensi e dell'Alleanza atlantica. È sempre più "probabile" che la Bielorussia entri nel conflitto, ha dichiarato un funzionario militare della NATO, aggiungendo che "Putin ha bisogno di supporto e qualsiasi cosa aiuterebbe".

Una fonte dell'opposizione bielorussa ha dichiarato che le unità combattenti bielorusse sono pronte ad entrare in Ucraina nei prossimi giorni, con migliaia di forze pronte a schierarsi. Dal punto di vista militare l'impatto non sarà allarmante mentre lo sarà la decisione geopolitica di un altro paese di unirsi alla guerra. La decisone della partecipazione di Minsk sarà presa a Mosca, secondo i funzionari, in base alle valutazioni di Putin sulla stabilità dell'area.

Pentagono: "Russi hanno fallito quasi tutti gli obiettivi"

L'Ucraina, nonostante sia sotto i pesanti bombardamenti della Russia ormai da piu' di tre settimane, ha iniziato a invertire il corso sul campo di battaglia e in alcune aree ha recuperato terreno rispetto alle forze russe: lo ha detto il portavoce del Pentagono. "I russi sono confusi, sono stati frustrati", ha detto John Kirby. "Non sono riusciti a raggiungere quasi tutti i loro obiettivi".

A Odessa missile russo abbattuto da contraerea ucraina

La contraerea ucraina questa mattina ha abbattuto un missile russo. E' quanto hanno affermato fonti militari, secondo quanto si legge nel canale telegram Odessa Info. Nella tarda mattinata la contraerea ucraina e' stata piu' volte attivata sparando verso il Mar Nero. Diversi sono stati colpi uditi a ridosso del porto di Odessa.

Ucraina, bombardato ospedale a Severdonetsk, bambini evacuati

I russi hanno bombardato l'ospedale pediatrico di Severdonetsk, nella regione di Luhansk. Lo rende noto il Kiev Independent citando il Servizio statale di emergenza ucraino. Il tetto dell'ospedale ha preso fuoco, spiega il servizio di emergenza, aggiungendo che sette bambini e 15 adulti sono stati evacuati.

Kiev: "2.389 bambini ucraini portati in Russia con la forza"

"Secondo il ministero degli Esteri ucraino, le forze russe hanno portato illegalmente in Russia 2.389 bambini delle regioni di Donetsk e Luhansk", ovvero delle due repubbliche separatiste riconosciute da Mosca. Lo rende noto l'ambasciata Usa a Kiev in un tweet. "Questa non e' assistenza. E' un sequestro", si legge ancora nel tweet. Anche il procuratore generale dell'Ucraina, Iryna Venediktova, ha scritto su Twitter che "le forze russe non solo prendono di mira e uccidono i nostri bambini, ma li portano anche in Russia con la forza". "E' in corso una indagine su questo trasferimento forzato di 2.389 bambini dai territori occupati dell'Ucraina alla Russia", aggiunge nel tweet Venediktova.