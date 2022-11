Ucraina, Zelensky conferisce diverse onorificenze a stranieri, anche italiani

Ucraina, Zelensky conferisce diverse onorificenze a stranieri. Nella rosa dei nomi ci sono anche italiani

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha conferito per decreto diverse onorificenze a cittadini e funzionari stranieri, tra cui anche italiani, come si legge nel decreto: "Per un significativo contributo personale al rafforzamento della cooperazione interstatale, al sostegno della sovranità statale e all'integrità territoriale dell'Ucraina, alla divulgazione dello Stato ucraino nel mondo, decreto".



Tra gli insigniti dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio, II grado, figurano l'ex ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. L'Ordine al Merito, II grado, è stato conferito tra gli altri, al direttore di La Repubblica, Maurizio Molinari, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. È andato invece all'inviato di Rai 1 in Ucraina, Stefania Battistini, l'Ordine della Principessa Olga, III grado, lo stesso consegnato in passato da Zelensky anche alla speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi.