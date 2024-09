Ucraina: Zelensky, 'grazie a Meloni per sforzi per pace giusta. Abbiamo parlato di...'

Ucraina: Zelensky, 'grazie a Giorgia Meloni per sforzi per pace giusta'

"Ringrazio Giorgia e il popolo italiano per il loro sostegno e gli sforzi nel ripristinare una pace giusta". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendo dell'incontro avuto con la premier Giorgia Meloni a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, con cui "abbiamo parlato dell'attuazione della Formula di pace, con l'Italia che gioca un ruolo attivo su tutti i suoi punti".

Ucraina: Zelensky, 'incontro Meloni? Very good'

L'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è andato "molto bene". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intercettato dai cronisti al termine dell'incontro con la premier a Villa d'Este, Cernobbio. A chi gli domandava come è andato il bilaterale Zelensky ha risposto: "Very good".

Ucraina: Zelensky, 'con Meloni parlato di ripristino sistema energetico'

"Uno degli argomenti chiave di cui abbiamo discusso è stata la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, concentrandoci in particolare sul ripristino del nostro sistema energetico. Apprezziamo profondamente la decisione dell'Italia di ospitare la prossima Ukraine Recovery Conference nel 2025". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio.

Ucraina: Meloni a Zelensky, 'non molliamo, continuiamo a sostenere Kiev'

"Il colloquio con Zelensky? Abbiamo discusso di come continuare a lavorare per garantire la legittima difesa e per arrivare a una pace giusta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Le tesi che sostenevo due anni fa sull'Ucraina sono le stesse che sostengo adesso da presidente del Consiglio: sull'Ucraina non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare a sostenerla", ha concluso.

Ucraina: Meloni a Zelensky, 'impegno continuo per legittima difesa e pace giusta e duratura'

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un incontro bilaterale con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. I due leader, si legge in una nota di Palazzo Chigi, hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche. Il presidente del Consiglio ha ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura. Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference.