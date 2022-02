Ucraina, Zelensky: "Vogliamo la Nato". Attacco hacker ai siti del governo

Crisi Ucraina, il presidente Zelensky ha confermato le ambizioni dell'Ucraina di aderire a Ue e Nato. Intanto gli hacker attaccano il sito del Parlamento di Kiev

È in corso un attacco su diversi siti governativi dell'Ucraina, tra cui il sito del Parlamento di Kiev e quello del ministero degli Esteri. Lo annuncia il ministero della Transizione digitale di Kiev, che a Interfax parla di attacco di tipo Ddos, Distributed Denial-of-Service, il tipo di attacco più diffuso per mettere off-line un sito. Si tratta di un'offensiva coordinata di richieste di accesso al server da parte di una rete di computer infetti, controllati in remoto che costituiscono la cosiddetta “botnet”.

Durante il suo discorso, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato le "ambizioni dell'Ucraina di aderire all'Ue e alla Nato". Ieri, intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto a Kiev di rinunciare ad aderire alla Nato. In risposta, Zelensky ha denunciato come "un altro atto di aggressione contro l'Ucraina" la presenza di truppe russe nel Donbass. È di oggi la notizia, riferita dalle forze armate di Kiev, di un altro soldato ucraino rimasto ucciso in un bombardamento nell'est dell'Ucraina.

L’agenzia Tass ha infatti confermato la scelta dello Stato maggiore delle forze armate ucraine di iniziare ad arruolare i riservisti dell’esercito. Zelensky ha richiamato i riservisti, tra i 18 e i 60 anni, "per un periodo speciale" di un anno a partire da oggi, 23 febbraio, ma per il momento ha escluso che ci sarà una mobilitazione generale. "Dobbiamo aumentare la preparazione dell'esercito ucraino a tutti i possibili cambiamenti nell'ambiente operativo", ha spiegato in un video messaggio diffuso ieri sera. "Si tratta esclusivamente di cittadini assegnati alla riserva operativa". Il presidente ucraino ha aggiunto di non ritenere che la Russia sferrerà un'operazione in grande stile, esortando i suoi concittadini alla calma.