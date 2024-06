Ue: Massimiliano Salini (Fi) eletto vice presidente gruppo Ppe

“Saluto con grande soddisfazione questo risultato, che mi onora profondamente. Ringrazio i colleghi deputati che mi hanno accordato la loro fiducia. Lavoreremo insieme, sulla base dei nostri principi e forti dei nostri valori affinché l’Europa sia sempre più protagonista nel panorama internazionale”. E’ questo il primo commento di Massimiliano Salini, Eurodeputato di Forza Italia, a seguito dell’elezione a vice Presidente del Gruppo PPE al Parlamento Europeo.

“Le sfide che ci attendono sono tante, delicate e stimolanti – sottolinea Salini –: la situazione geopolitica strettamente collegata al tema della pace, il lavoro, la competitività, la tutela delle famiglie e del lavoro. In questo contesto, il Partito Popolare Europeo, che alle recenti elezioni ha riscosso un successo eccellente, ricopre un ruolo fondamentale e ha la grande responsabilità di guidare l’istituzione europea nei prossimi anni verso un rinnovato protagonismo. Il lavoro sarà davvero impegnativo, ma la squadra del Ppe ha tutte le carte in regola per affrontarlo in modo efficace e per raggiungere risultati importanti a beneficio dei territori, dei cittadini e delle realtà produttive”.

“L’elezione di Massimiliano Salini a vice presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo è un’ottima notizia e premia impegno, serietà e competenza. A lui vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Congratulazioni a Massimiliano Salini, eletto vicepresidente del gruppo del Ppe all'Eurocamera. Forza Italia ancora una volta, all’interno del PPE, ricopre un ruolo decisivo in Europa e sono certo che Salini con la sua competenza e il suo impegno saprà svolgere al meglio questo importante ruolo, contribuendo al rafforzamento dei nostri valori e dei nostri obiettivi. Auguro buon lavoro anche a Manfred Weber rieletto per la quarta volta Presidente del gruppo al Parlamento europeo”. Cosi il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.