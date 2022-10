Uk, il nuovo cancelliere Hunt: "Truss ha sbagliato, alzeremo le tasse"

Il neo-cancelliere Hunt: "Liz Truss cambierà rotta"

Liz Truss è ancora "in carica", ma "cambierà rotta". Lo ha assicurato il nuovo cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, parlando alla Bbc, due giorni dopo l'arrivo alla guida del ministero delle Finanze, chiamato a risolvere i problemi causati dal suo predecessore, Kwasi Kwarteng. Parlando con la Bbc, Hunt ha affermato che la premier rimane "al comando" e che gli elettori possono ancora fidarsi di lei: "Ha ascoltato. È cambiata. È stata disposta a fare la cosa più difficile in politica, cioè cambiare rotta".

Il nuovo Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt annuncerà nelle prossime ore misure per stabilizzare le finanze pubbliche mentre sono almeno tre gli esponenti Tory ad aver iniziato a chiedere apertamente le dimissioni della leader del Partito e Premier Liz Truss. La dichiarazione di emergenza di Hunt attesa oggi, dopo consultazioni nel fine settimana con Truss, ha come obiettivo quello di "garantire finanze pubbliche sostenibile per sostenere la crescita economica". Dopo la dichiarazione, il Cancelliere si rivolgerà alla Camera dei comuni. E il 31 ottobre presenterà la nuova finanziaria di medio termine per rassicurare i mercati dopo settimane di turbolenze innescate dalla mini manovra del suo predecessore, Kwasi Kwarteng, con annunci, poi subito ritirati, di tagli alle tasse per i redditi superiori alle 150mila sterline e per le imprese. Crispin Blunt, Andrew Bridgen e Jamie Wallis hanno quindi chiesto a Truss di dimettersi mentre altri esponenti del Partito conservatore non hanno nascosto il profondo disagio per la leadership di Truss.

"Quello che faremo è mostrare non solo quello che vogliamo, ma anche come ci arriveremo", ha detto il cancelliere, anticipando che saranno prese "decisioni difficili" e che ci saranno nuovi "risparmi di efficienza" per tutti i dipartimenti, senza tuttavia entrare nello specifico dei potenziali nuovi tagli o di quali promesse potrebbero essere cancellate nel tentativo di risparmiare denaro.

"Non sto togliendo nulla dal tavolo - ha spiegato - Voglio mantenere il maggior numero possibile di sgravi fiscali perché la nostra salute a lungo termine dipende dall'essere un'economia a bassa tassazione. E ne sono fermamente convinto".

"Ci sono stati degli errori. È stato un errore chiedere decisioni difficili per tagliare le tasse ai più ricchi. È stato un errore fare queste previsioni senza confrontarsi con la fiducia dei cittadini. Il primo ministro lo ha riconosciuto ed io sono qui anche per questo", ha ammesso Hunt, intervistato da Sky News, interpellato sul mini budget.

Per il nuovo Cancelliere: "Abbiamo di fronte delle decisioni difficili, i cittadini sono preoccupati per i mutui e l'arrivo dell'inverno vista la crisi del costo della vita. Le tasse non saranno tagliate cosi' velocemente così come i cittadini desiderano, alcune aumenteranno". Hunt però prova a rassicurare gli inglesi: "La mia priorità sarà proteggere famiglie, imprese, le persone piu' vulnerabili. Abbiamo un enorme potenziale di crescita con le politiche che annunciremo nei prossimi mesi".