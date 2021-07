Uk, Priti Patel nuova Thatcher. Immigrati in Ruanda, ergastolo ai trafficanti

Uk, Priti Patel nuova Thatcher. Ergastolo ai trafficanti

Il Regno Unito ha la sua nuova Margaret Thatcher. Si chiama Priti Patel èd è la conservatrice ministra degli affari interni. E' lei stessa ad ammettere di ispirarsi alla celebre "lady di ferro" e i provvedimenti messi in atto lo dimostrano. Patel ha deciso di intervenire duramente - si legge sul Giornale - sull’immigrazione illegale, con inasprimenti di pena, senza precedenti. Oltre a voler spedire i richiedenti asilo in Ruanda per decidere se hanno diritto a venire accolti in Uk. Figlia di una famiglia indiana dell’Uganda è nata a Londra e ha le idee molto chiare.

E pensare che l’Inghilterra registra da gennaio appena 6mila approdi attraverso la Manica. Patel sta lavorando per un deciso inasprimento delle pene per i trafficanti - prosegue il Giornale - che Londra vuole portare fino all’ergastolo. Il piano inglese di selezionare in Africa i richiedenti asilo, studiato anche dalla Danimarca, non è campato per aria, ma il mondo buonista di casa nostra insorgerebbe strappandosi le vesti. Però sarebbe fattibile e comodo per l’Italia scegliere una soluzione del genere con la Tunisia grazie al decantato accordo con la Ue ancora lontano.