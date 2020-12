Esteri

Mercoledì, 16 dicembre 2020 - 12:49:00 Ungheria, al via la legge che vieta le adozioni alle coppie omosessuali I parlamentari hanno approvato nuove misure in difesa dei valori “tradizionali”. Modifica in costituzione in cui si esplicita: "La madre è donna, il padre uomo"

Ungheria, al via legge che vieta le adozioni agli omosessuali I parlamentari ungheresi hanno approvato un pacchetto di nuove misure rivolte alla tormentata comunità LGBT del paese, nell'ultima difesa del governo dei valori "tradizionali". Una legge approvata in modo schiacciante dai parlamentari fedeli al governo nazionalista e culturalmente conservatore del primo ministro Viktor Orban vieta alle coppie dello stesso sesso di adottare bambini limitando l'adozione alle coppie sposate. I parlamentari hanno anche approvato una modifica alla costituzione riferita alla famiglia in cui si esplicita: "La madre è una donna, il padre è un uomo". Il governo ha spiegato il cambiamento dicendo che "i nuovi processi ideologici in Occidente" hanno reso necessario "proteggere i bambini da possibili interferenze ideologiche o biologiche". Un'altra modifica alla costituzione "garantisce l'educazione dei bambini secondo la cultura cristiana (ungherese)".