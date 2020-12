Usa, 'up and down' tra paure e speranze in attesa dei vaccini

Gli ospedali della California, sono al limite dell’operatività a causa della forte crescita dei contagi nello Stato. Quasi 17,000 persone sono state ricoverate lo scorso venerdì per sintomi da Covid-19 e la cifra, secondo un modello matematico, potrebbe raggiungere le 75000 unità a metà gennaio. Con i 48,000 nuovi casi californiani gli Stati Uniti hanno raggiunto in un solo giorno i 325000 contagi con 2600 morti. Texas, Florida, Nueva York e Tennessee hanno fatto registrare cadauno 10,400 nuovi casi al giorno.L’incremento medio del 20% era purtroppo previsto e temuto soprattutto dopo le celebrazioni e le riunioni in famiglia del Thanksgiving, la festa più sentita dagli americani.Una tradizione che ha portato in un giorno sui voli interni oltre un milione di persone.

E adesso le autorità sanitarie sono in allarme per il Natale e il Capodanno. Troppi i casi di persone senza mascherina e distanziamento sociale. Già migliaia di operatori sanitari sono stati vaccinati contro il Covid-19 ma la vaccinazione generalizzata sarà a pieno regime sono in primavera.

Molti Stati hanno però segnalato di aver ricevuto quantità di vaccino Pfizer inferiori rispetto a quelle concordate. Questo ha costretto il Generale Gustave Perna a capo delle operazioni sul vaccino a discolparsi per la mancanza di comunicazione a riguardo del numero di dosi che saranno effettivamente inviate.

Delle oltre 272000 dosi di vaccino già usate ci sono state solo sei reazioni allergiche severe. Una delle sei persone già aveva una storia di reazioni allergiche ai vaccini.