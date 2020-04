Usa 2020, il virus non preoccupa: chiusi i seggi nel Wisconsin

Usa 2020, chiusi i seggi nel Wisconsin ma risultati delle primarie arriveranno il 13 aprile

Sono chiusi i seggi delle primarie democratiche per la corsa alla presidenza in Wisconsin dove si sono celebrate pur con il coronavirus, come ordinato dalla Corte Suprema dello Stato. Ma i risultati non arriveranno prima del 13 aprile, come stabilito da un giudice federale che ha accolto la richiesta di estendere il voto avanzata dalla Commissione elettorale. Lunghe file ai seggi, ridotti ai minimi termini per la pandemia. I democratici avevano cercato di posticipare le primarie ma il ricorso alla Corte Suprema statale dei repubblicani ha avuto la meglio. Il massimo organo giudiziario ha anche impedito il voto per posta e cosi' gli elettori si sono dovuti recare nei seggi mettendo a rischio la loro salute e quella degli altri. Il favorito Joe Biden ha commentato che spetta ai giudici decidere mentre il rivale Bernie Sanders ha sollecitato invano un rinvio delle primarie.