Usa 2020: Obama in campo per Biden, video messaggio anti-Trump

Usa 2020: Obama in campo per Biden, video messaggio ai giovani

"Potete essere la generazione che crea una nuova normalita' in America". E' il messaggio che l'ex presidente Barack Obama ha lanciato in un video elettorale a sostegno di Joe Biden, e in cui si rivolge ai giovani. L'intervento e' stato trasmesso ieri sui social alla vigilia del tour elettorale in cui, in queste ore, l'ex presidente incontra gli elettori.

"Ciao a tutti - esordisce Obama - una delle cose che piu' hanno ispirato quest'anno e' stato vedere molti giovani americani accendersi, organizzarsi, marciare e combattere per il cambiamento". L'ex presidente evoca il ritorno a una "nuova normalita'". "Quella piu' giusta - spiega - dove il sistema tratta tutti allo stesso modo e da' a ognuno un'opportunita'. Da questo periodo possiamo uscirne piu' forti di prima". Il messaggio e' il primo intervento di questo tipo a sostegno di Biden e arriva alla vigilia dell'ultimo e, forse, decisivo duello televisivo tra il candidato presidenziale democratico e Donald Trump. Il video segna anche l'inizio delle due settimane di campagna prima del voto, in cui Obama si spendera' molto piu' di quanto fatto finora.

L'ex presidente ha in programma di visitare una serie di Stati chiave in cui la corsa presidenziale si potrebbe decidere per una manciata di voti. Il primo appuntamento e' stasera a Philadelphia, in Pennsylvania, dove in un complesso sportivo a sud della citta' Obama terra' uno di quei "drive-in elettorali" in cui, per motivi di sicurezza sanitaria legata alla pandemia da Covid, i partecipanti seguiranno il comizio chiusi in macchina, sintonizzandosi su una radio che trasmettera' il discorso. La campagna di Biden e' convinta che la sua discesa in campo possa dare una mano in tre tipi di elettori: gli afroamericani, i latinos e i giovani. "Conosco Joe quasi meglio di tutti - confessa Obama - credo che sara' un grande presidente, e' diverso, sta dalla parte giusta delle questioni. Portera' il lavoro a termine. E Joe e Kamala (Harris, candidata alla vicepresidenza, ndr) vogliono che voi diate la spinta perche' il lavoro venga fatto".