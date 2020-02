Usa 2020, primarie Dem: Biden rinasce? Avanti di 20 punti in South Carolina

Sabato prossimo in South Carolina si profila la riscossa di Joe Biden. Almeno stando al sondaggio dell'Università di Monmouth che indica l'ex vice presidente democratico non solo in testa con il 36% ma con 20 punti di vantaggio su Bernie Sanders, finora vincitore delle prime tappe delle primarie democratiche, che sarebbe al 16%.

I dati confermerebbero quindi che Biden mantiene - nonostante i deludenti risultati registrati finora - il vantaggio nello stato del Sud grazie al sostegno dell'elettorato afroamericano all'ex vice di Barack Obama. E l'ex presidente democratico oggi è intervenuto nella campagna in South Carolina con una lettera dei suoi legali ad emittenti televisive locali in cui si ingiunge di non usare uno spot elettorale dei repubblicani in cui si travisano le sue parole per attaccare Biden.