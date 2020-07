Usa 2020, Kanye West apre la sua campagna elettorale

Kanye West ha ufficialmente lanciato la sua 'corsa' per la Casa Bianca con un evento a Charleston, in South Carolina. Il rapper milionario, che corre per il suo Birthday Party, di fresca creazione, non ha chiarito se davvero voglia la sfida oppure la sua sia semplicemente una trovata pubblicitaria (come sembrerebbe, considerato che sta per uscire un suo nuovo album). Ma ha parlato a ruota libera, un po' sollecitato dalle domande del pubblico, un po' ispirato dal filo dei pensieri. Senza microfono e con il pubblico anch'esso senza microfoni, il rapper e' rimbalzato da un argomento all'altro: come i social media fanno il lavaggio del cervello alle persone, i pericoli della dipendenza da oppioidi, il fatto che non ci siano sufficientemente neri nei consigli di amministrazione delle societa', Adidas compresa (che produce le sue sneaker). E poi ha parlato di aborto.

La bandiera americana alle sue spalle sul palco, Kanye West si e' presentato con il numero '2020' rasato sul retro della nuca e con un giubbotto antiproiettile. E ha provato a rispondere alle domande degli astanti, che dovevano tutti indossare le mascherine, ma quasi nessuno rispettava la distanza di sicurezza. Poi ad un certo punto ha parlato di aborto e ha pianto ricordando che suo padre, "troppo occupato", voleva abortirlo: "Non ci sarebbe stato Kanye West", ha aggiunto ormai trascinato dall'emozione. Poi, sollecitato dal pubblico ha spiegato quale sia la sua posizione in merito: ha detto che l'aborto deve rimanere legale ma che bisogna aiutare le nuove mamme in difficolta', e che una donna che ha un bambino deve ricevere "un milione di dollari o qualcosa del genere" in base al reddito.