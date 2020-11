Usa 2020, Trump: "Biden ha vinto col voto truccato, vi spiego perchè"

"Ha vinto perché il voto era truccato": così su Twitter, il presidente Usa, Donald Trump, riconosce la sconfitta, pur ribadendo che il voto è stato truccato. "Nessun osservatore è stato ammesso, la tabulazione dei voti è stata fatta da una società privata della sinistra radicale, Dominion, che ha una cattiva reputazione e pessime attrezzature, e che non si potrebbe nemmeno qualificare per il Texas (che ho vinto di molto!)", ha attaccato Trump, scagliandosi poi contro i 'fake' media. Trump, in un tweet successivo, segnalato come 'controverso' dal social media, ha continuato ad accusare i rivali di "brogli". "Ci sono riusciti in abbondanza, tuttavia, senza essere scoperti. Le elezioni per posta sono uno scherzo malato!", ha scritto ancora il tycoon.