Usa 2024, l'endorsement di Elon Musk: "Trump? No, sosterrò De Santis"

Elon Musk: "Sosterrò DeSantis nel 2024. Sono deluso da Biden"

Deluso da Joe Biden, tiepido verso Donald Trump, entusiasta di Ron DeSantis, al punto da promettere fin da ora che lo voterà alle presidenziali del 2024. È la posizione di Elon Musk, che su Twitter ha chiarito la sua posizione in merito alla politica americana. A un follower che gli chiedeva se avrebbe sostenuto DeSantis nel 2024, il miliardario ha risposto in modo secco: "Yes".