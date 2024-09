Usa 2024, le regole del duello tv Harris-Trump: tutto pronto. Testa a testa nei sondaggi

Usa 2024: le regole del duello Harris-Trump

La vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump martedi' notte avranno novanta minuti di tempo per sfidarsi e dare, forse, una svolta alla campagna elettorale. Il duello televisivo verra' trasmesso da Abc News dal National Constitution Center di Philadelphia, Pennsylvania. Il via sara' alle 21 locali, quando in Italia saranno le 3 di notte. Le regole della sfida, approvate dalle campagne dei due candidati, riflettono quelle gia' adottate per il confronto del 27 giugno sulla Cnn, tra il presidente Joe Biden e Trump.

Biden, reduce da una serata disastrosa, si e' poi ritirato dalla corsa il 21 luglio, lasciando il posto alla sua vice. Queste sono le regole fissate per il dibattito. Dichiarazione iniziale - Non ci sara' nessuna dichiarazione d'apertura da parte dei due candidati, e questo rappresenta un fatto nuovo rispetto alle elezioni presidenziali del passato. Ogni candidato, invece, rivolgera' un messaggio conclusivo di due minuti rivolto agli elettori. Dichiarazione finale - Trump ha vinto il sorteggio con la monetina per scegliere la postazione da occupare durante il dibattito o fare il discorso di chiusura: il tycoon ha scelto di essere l'ultimo a rivolgersi agli elettori.

Ad Harris e' rimasta la scelta della postazione da occupare davanti alle telecamere. Postazione - Cosi' come a giugno, Trump occupera' il podio a sinistra del teleschermo. Harris, come fece Biden, stara' a destra. Strumenti - Ogni candidato avra' una penna, un taccuino e una bottiglia d'acqua. Non sono permessi appunti gia' scritti. Primo atto - Il dibattito comincera' con i due moderatori, David Muir e Linsey Davis, che presenteranno i candidati a cui seguiranno le domande.

I moderatori - Trump ha avviato una causa legale per diffamazione a Abc News e a uno dei suoi conduttori principali, George Stephanopoulos, ma non ha espresso giudizi negativi sui due giornalisti scelti per moderare il confronto. Mentre Davis, giornalista e autrice di libri per bambini, ha sempre mantenuto un profilo basso, Muir ha intervistato piu' volte Trump. Due minuti - Entrambi i candidati avranno due minuti di tempo per rispondere alle domande, altri due minuti per le contro repliche e un minuto aggiuntivo per eventuali chiarimenti.

Confronto - Nessuno dei candidati potra' rivolgere domande all'altro. Abc News ha spiegato che nessun tema o domanda verra' anticipato ai candidati o ai loro staff. Microfoni - Quando un candidato parlera', il microfono dell'altro verra' silenziato per evitare interruzioni. Questo accorgimento e' stato gia' adottato nel corso della sfida tra Biden e Trump. La campagna di Harris aveva chiesto di lasciare il microfono aperto, convinta che fosse un vantaggio per la candidata Democratica, sicura che il tycoon potesse compiere qualche passo falso.

L'ex presidente aveva detto di essere favorevole a lasciare il microfono aperto, ma la sua campagna ha confermato il regolamento gia' approvato per il duello trasmesso da Cnn. Pubblicita' - Cosi' come nel dibattito di fine giugno, l'evento avra' due sole interruzioni pubblicitarie, durante le quali gli staff non potranno interagire con i rispettivi candidati. Platea - Non ci sara' pubblico dal vivo. Questa situazione rappresenta un taglio con il passato, ma era gia' stata adottata nel dibattito del 27 giugno.

Era stata la campagna di Biden a chiedere che non ci fosse pubblico presente, spiegando che urla, incitamenti e applausi non avrebbero aiutato a condurre un "buon dibattito". La strategia - In un'intervista su Fox, la settimana scorsa, Trump ha svelato la sua strategia: lascera' che Harris parli per "capire come il dibattito si sviluppera'". Harris ha detto, finora di "essere pronta", senza aggiungere dettagli. Secondo dibattito? - I due candidati non hanno raggiunto un accordo per un secondo dibattito. La campagna di Trump aveva proposto il 25 settembre su Nbc News.

Usa: sondaggio Cnn, è testa a testa tra Harris e Trump

E' testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump alla vigilia del dibattito presidenziale di domani sera. Un 'sondaggio dei sondaggi', condotto dalla Cnn, che tiene conto della media delle varie rilevazioni, indica che la vicepresidente e candidata democratica ha un consenso del 49%, mentre Trump, fa registrare il 47%. Il nuovo dato è ampiamente invariato rispetto alla precedente media dei sondaggi, che assegnavano a Harris il 50% dei consensi, rispetto al 48% dell'ex presidente.