Usa 2024, Trump avvisa: "Se mi escludono dalle primarie scoppierà il caos"

Trump alla Corte Suprema: "Se sarò escluso dalle primarie sarà il caos"

Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di lasciarlo in corsa alle primarie repubblicane in Colorado e di respingere la decisione della corte statale che lo ha dichiarato ineleggibile a causa del suo ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio 2021.

I legali del tycoon e candidato Repubblicano alle presidenziali di novembre hanno presentato la richiesta in vista delle argomentazioni orali in programma l'8 febbraio. "La corte - hanno scritto i legali di Trump - dovrebbe mettere fine a questi tentativi di penalizzare i ballottaggi che minacciano di togliere i diritti a milioni di americani e promettono di provocare il caos".

Martedì Trump è atteso dalle primarie di partito in New Hampshire, ma il giorno prima il tycoon sarà di nuovo a New York per partecipare all’udienza del processo civile per diffamazione in cui è imputato. Ad accusarlo è Jean Carroll, la scrittrice che denunciò di essere stata stuprata da lui negli anni ’90 e definita da Trump una “bugiarda” e “truffatrice”. Non è chiaro, al momento, se Trump testimonierà davanti al giudice, con cui ha avuto di recente un duro scontro in aula. Il tycoon aveva poi insultato sui social il giudice che presiede il processo, Lewis Kaplan, definendolo “odiatore radicale” e “prevenuto”. Dopo l’udienza, Trump partirà per il New Hampshire dove parteciperà a un comizio.