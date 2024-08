Usa 2024, Trump ora trema: Kamala Harris avanti di 2 punti a livello nazionale, in testa anche in alcuni Stati chiave

Un altro sondaggio, di FiveThirtyEight, mostra Kamala Harris in vantaggio su Donald Trump a livello nazionale, anche se per appena 2,1 punti. Il rilevamento del sito specializzato in 'poll' registra anche l'avanzata della candidata democratica anche negli stati chiave, dove il tycoon in vantaggio prima della rinuncia alla rielezione di Joe Biden.

Harris è avanti di due punti in Michigan, di 1.8 in Wisconsin ed i 1,1 in Pennsylvania.

Trump mantiene un vantaggio minimo, di mezzo punto o ancora meno, in Arizona - dove oggi è attesa la vice presidente - e in Georgia. Il sondaggio quindi mostra come Harris abbia trasformato in un testa a testa la corsa per la Casa Bianca che meno di un mese fa Trump considerava praticamente vinta contro Biden.

Oggi Harris è attesa in Arizona e Nevada, nell'ambito del tour degli stati chiave che sta facendo con l'appena scelto candidato alla vice presidenza Tim Walz. Mentre Trump questa sera parlerà alla Montana State University.