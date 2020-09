Usa, 36,5 milioni di americani hanno chiesto il sussidio di disoccupazione

36,5 milioni di persone negli Stati Uniti hanno chiesto, durante le otto settimane di totale fermo economico , il sussidio di disoccupazione. A queste se ne devono aggiungere altrettante che, essendo non ufficiali, non risultano da nessuna parte e nemmeno possono richiedere alcunché ma vivono, riempiono le strade americane, consumano e , quando possono, si divertono. D’altronde è un fatto assolutamente conosciuto, anche se non giustificabile, che nella avanzata America ci siano almeno 10 milioni di persone assolutamente invisibili per i registri ufficiali. Gente che vive ogni giorno nel terrore di scontrarsi con qualcuno dell’Ufficio Emigrazione.

Questa gigantesca distruzione di posti di lavoro, mai vista dai tempi della Grande Depressione del 1929, ha rallentato la paranoica allegria di Wall Street.

Quasi tre milioni sono state le richieste di sussidi la scorsa settimana, certo lontani dai sette milioni registrati nell’ultima settimana di marzo, ma sempre davvero considerevoli.

Nel ’29 il tasso di disoccupazione toccò il 23%, che, per un Paese senza alcuna protezione sociale come invece ha l’Europa, è un livello difficilmente sopportabile.

In due mesi sono stati bruciati i guadagni del mercato del lavoro degli ultimi dieci anni e l’economia ha fatto un dietro front in negativo dopo quasi 135 settimane di crescita, il ciclo più lungo di espansione nella storia americana. Da un tasso di disoccupazione, praticamente fisiologico, del 3,5% degli inizi d’anno, adesso si è volati al 14,7%.

Il Presidente della FED Jerome Powell ha detto che la pandemia ‘ha causato livelli di dolore che è difficile dire a parole’. I tre bilioni di dollari del primo piano di aiuti per famiglie e imprese sono finiti in tre mesi e il Congresso non si è ancora accordato sul dopo ma sembra sempre più urgente, secondo Powell, aiutare la società dal punto di vista fiscale.

Ma al Congresso non si è ancora raggiunto alcun accordo. I democratici vorrebbero ripristinare lo stesso piano precedente da 600 dollari settimanali, mentre i repubblicani intenderebbero ridurre a 200 dollari l’aiuto settimanale e dare maggior sconti fiscali.

Sembra di essere sempre vicini all’accordo che però non si è ancora realizzato. E gli americani aspettano.