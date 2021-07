Usa, Biden: abbasseremo il prezzo dei farmaci. In Texas arresti di clandestini

Usa, Biden su twitter annuncia un piano per ridurre il prezzo dei farmaci

Si tratta di una delle voci di spesa mediamente più alte per le famiglie americane. “Paghiamo - ha scritto il presidente Joe Biden sul social - due volte e mezzo il prezzo degli altri paesi leader. Dobbiamo cambiare questa cosa. Il mio Build Back Better Agenda abbasserà il costo dei farmaci per gli americani, affidando a Medicare (programma di assicurazione medica pergli over 65) la negoziazione dei prezzi. E’ una cosa importante”.

In Texas primi arresti di clandestini al confine col Messico

Lo Stato meridionale ha dato il via agli arresti per chi dal Messico tenta di entrare negli Stati Uniti da clandestino. I primi 10 arresti sono stati compiuti in esecuzione dell’ordine dato dal governatore repubblicano Greg Abbott per fermare il flusso di migranti. Il controllo dei confini finora spettava all’amministrazione federale, ma Abbott, per aggirare i vincoli, ha dichiarato da tempo lo stato d’emergenza. Una decisione che rappresenta uno strappo con Washington. I dieci clandestini sono stati rinchiusi nel carcere di Dilley, a 160 km dal confine. La struttura, si apprende da un portavoce del governatore, ha una capienza di 950 detenuti. Dal WSJ si apprende che gli arresti al confine meridionale dall'inizio dell'anno ammontano a più di un milione. La situazione rappresenta una delle partite più difficili per l'amministrazione Biden. Un numero elevato di attraversamenti illegali delle frontiere che secondo il Wall Street Journal si legherebbe ai gravi effetti economici della pandemia da Covid sull’America Latina.

Social, in Senato legge per fermare fake news su facebook e twitter

Le piattaforme social, come Facebook e Twitter, sono vicine a perdere lo scudo legale che le protegge dalle conseguenze dei loro contenuti, nei casi di disinformazione su temi di emergenza sanitaria come il Covid. La legge, presentata dalla senatrice democratica ed ex candidata presidenziale Amy Klobuchar, elimina per le piattaforme social le cosiddette “liability protections”, che fungono da cuscinetto per eventuali cause legate ai contenuti. “All’inizio dell’anno - ha spiegato Klobuchar - ho chiesto a Facebook e Twitter di rimuovere gli account responsabili della maggior parte della disinformazione sul coronavirus, ma abbiamo bisogno di una soluzione più a lungo termine”.