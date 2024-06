Usa, Biden mantiene il sostegno di Obama e Clinton: "Succedono brutte notti"

Usa, dopo la figuraccia Biden mantiene il sostegno di Obama e Clinton

The New York Times, Obama difende Biden: "Succedono brutte notti di dibattito”. L’ex presidente ha dovuto affrontare una simile crisi di fiducia, nella sua campagna di rielezione, dopo un pessimo dibattito nel 2012, e ha difeso il suo ex compagno di corsa in un post sui social media. L’ex presidente Barack Obama, che si è ripreso da una performance disastrosa nel dibattito per vincere la rielezione nel 2012, ha sostenuto pubblicamente il presidente Biden dopo la sua scarsa prestazione nel dibattito di giovedì contro l’ex presidente Donald J. Trump.

Obama ha anche cercato di dissipare le preoccupazioni dei democratici riguardo al mantenimento di Biden come loro candidato presidenziale. "Succedono brutte serate di dibattito”, ha detto in un post sui social media. “Credimi, lo so. Ma queste elezioni rappresentano ancora una scelta tra qualcuno che ha combattuto per la gente comune per tutta la vita e qualcuno che si preoccupa solo di se stesso”.



Obama ha continuato, collegandosi al sito web della campagna di Biden, “La notte scorsa non ha cambiato la situazione, ed è per questo che la posta in gioco è così alta a novembre”. Obama, che è stato presidente per otto anni con Biden come vicepresidente, ha svolto un ruolo significativo nell'unificare il partito dietro Biden durante le primarie presidenziali democratiche del 2020. Ora, temendo le conseguenze, se Biden dovesse perdere a Trump a novembre, ha consigliato alla squadra di Biden di aiutare il presidente a essere rieletto. Le circostanze sono in qualche modo diverse, ma Obama ha dovuto affrontare una simile crisi di fiducia nella sua campagna di rielezione nel 2012. Sottovalutando il suo avversario repubblicano, Mitt Romney, Obama ha offerto una performance al primo dibattito presidenziale, che è stata ampiamente stroncata: manca solo un mese al giorno delle elezioni.



L’episodio ha innescato una rivalutazione della strategia di dibattito di Obama. È tornato ad affrontare Romney due volte su un piano più combattivo e assertivo, risolvendo un nervosismo che era cresciuto all'interno del Partito Democratico dopo essere stato colto di sorpresa nella sua prima uscita contro Romney. Obama non è stato l’unico ex presidente a dare il suo sostegno a Biden venerdì. In una dichiarazione, l’ex presidente Bill Clinton ha garantito per il presidente, affermando sui social media che Biden aveva concesso agli Stati Uniti tre anni di “solida leadership”. Anche i grandi finanziatori della campagna presidenziale, tra cui BlackRock e Pfizer, non si sono ritirati e continuano a dare fiducia a Joe Biden per il secondo mandato.