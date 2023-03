Usa, continua l'arruolamento nel Pacifico. Test con Seul-Manila, ira di Xi-Kim

Gli Usa "arruolano" Filippine, Giappone, Thailandia e Taiwan: tensione con la Cina

Mentre si combatte incessantemente una guerra in Ucraina dove quasi nessuno sembra essere intenzionato a intervenire per favorire un negoziato di pace, si alzano i timori per l'apertura di un secondo fronte in Asia-Pacifico. Il conflitto in Europa orientale e l'invasione russa ha facilitato la retorica americana secondo cui nel prossimo futuro la Cina potrebbe fare lo stesso coi suoi vicini sul quadrante dell'Asia-Pacifico. Il pressing in tal senso, insieme alle effettive mosse di Pechino in particolare tra Stretto di Taiwan e mar Cinese meridionale, ha reso disponibili all'arruolamento alcuni paesi dell'area.

Se l'arruolamento del Giappone era cosa piuttosto scontata, meno era quello delle Filippine. E invece Manila sembra sempre più inserita negli ingranaggi del Quad, la piattaforma quadrilaterale Usa-Giappone-Australia-India che qualcuno immaginava come una potenziale Nato asiatica. Le Filippine hanno avvito colloqui per includere Australia e Giappone nei pattugliamenti congiunti con gli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale, in un altro segnale di preoccupazione per le attività di Pechino nelle acque strategiche.

Se il piano si concretizzerà, sarà la prima volta che le Filippine si uniranno a pattuglie marittime multilaterali nel Mar Cinese Meridionale, una mossa che probabilmente farà arrabbiare Pechino, che rivendica la maggior parte del mare come suo territorio. I ministeri degli Esteri di Australia e Giappone e le ambasciate di Stati Uniti e Cina a Manila non hanno risposto immediatamente a richieste di commento separate. I colloqui sul pattugliamento e il rinnovato impegno con gli Stati Uniti sottolineano quanto il presidente filippino Ferdinand Marcos Jnr abbia riallineato il suo Paese con il suo storico alleato, allontanandosi dall'approccio ostile del predecessore Rodrigo Duterte nei confronti di Washington, pur continuando a perseguire uno stretto impegno economico con la Cina, potenza regionale.

L'Australia e gli Stati Uniti hanno discusso separatamente di pattugliamenti congiunti con le Filippine, tra le preoccupazioni per l'assertività della Cina nel Mar Cinese Meridionale, attraverso il quale passano circa 3,4 trilioni di dollari di commercio all'anno. La prospettiva di un blocco di quattro Paesi che pattugliano insieme le acque invierebbe un messaggio unitario alla Cina, che mantiene una presenza costante di centinaia di navi nel Mar Cinese Meridionale per affermare le proprie rivendicazioni.

Non è tutto. Anche un altro paese del Sud-Est asiatico tradizionalmente neutrale ha partecipato a grandi manovre americane. Migliaia di soldati statunitensi si sono uniti alle truppe thailandesi e sudcoreane su una spiaggia della Thailandia nei giorni scorsi per una delle più grandi esercitazioni militari annuali in Asia. Giunta alla 42esima edizione, la Cobra Gold riunisce migliaia di forze degli Stati Uniti, della Thailandia e di altri Paesi per giorni di addestramento.

I soldati americani, thailandesi e sudcoreani hanno lanciato un'operazione anfibia congiunta nei pressi di una base della marina militare nell'est del Paese, durante la quale i jet da combattimento hanno urlato in alto e i carri armati hanno rimbombato sulla sabbia.

Si rafforzano i test militari con la Corea del Sud. Kim Jong-un pronto a reagire

Ma attenzione anche e soprattutto alla penisola coreana. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud condurranno più di 10 giorni di esercitazioni militari su larga scala nel mese di marzo, compresi sbarchi anfibi, hanno dichiarato nei giorni scorsi i funzionari dei due Paesi. Le esercitazioni "Freedom Shield" si terranno dal 13 al 23 marzo per rafforzare la posizione difensiva combinata degli alleati.

"Freedom Shield è stato progettato per rafforzare le capacità di difesa e di risposta dell'Alleanza, concentrandosi, all'interno dello scenario dell'esercitazione, su aspetti quali il cambiamento dell'ambiente di sicurezza, l'aggressione della Repubblica Democratica Popolare di Corea e le lezioni apprese da guerre e conflitti recenti", hanno dichiarato gli alleati, riferendosi alla Corea del Nord con le iniziali del suo nome ufficiale.

La Corea del Nord sostiene che tali esercitazioni militari congiunte sono la prova che gli Stati Uniti e i loro alleati sono ostili e intenzionati a cambiare il regime del Nord. Interrogato sulla reazione del Nord, il colonnello Isaac Taylor, portavoce delle forze americane in Corea (USFK), ha dichiarato che le esercitazioni sono di routine e puramente difensive. I funzionari sudcoreani hanno notato che anche la Corea del Nord sta conducendo esercitazioni invernali annuali.

Freedom Shield prevede esercitazioni sul campo su una scala che non si vedeva dal 2017 circa, prima che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump riducesse le esercitazioni pubbliche per facilitare la diplomazia con la Corea del Nord. Con un numero record di lanci di missili da parte della Corea del Nord lo scorso anno e la revoca delle misure anti-pandemia da parte della Corea del Sud, gli alleati stanno tornando alle esercitazioni su larga scala.

Il mese scorso le truppe per le operazioni speciali sudcoreane e statunitensi hanno condotto un'esercitazione a fuoco vivo denominata "Teak Knife", che ha visto la partecipazione di una cannoniera AC-130J statunitense che ha partecipato per la prima volta a esercitazioni congiunte, sparando missili guidati e bombe, nonché cannoni da 30 mm e 105 mm. Preventivabile la reazione di Kim Jong-un con nuovi lanci missilistici o persino un nuovo test nucleare a 6 anni di distanza dall'ultimo.

Timori anche per le reazioni cinesi su Taiwan. L'amministrazione Biden ha appena approvato una vendita di armi a Taiwan per un valore stimato di 619 milioni di dollari, tra cui centinaia di missili per i jet da combattimento F-16, in una mossa che probabilmente infiammerà ulteriormente le già forti tensioni tra Washington e Pechino. A Taipei gira voce di una possibile visita negli Usa della presidente Tsai Ing-wen la prossima estate. Potrebbe trattarsi di uno "scalo" durante il viaggio previsto in Paraguay (uno dei paesi che riconosce ufficialmente Taiwan) dove il 15 agosto si insedierà il nuovo presidente. Si tratterebbe di un avvenimento senza (quasi) precedenti che potrebbe scatenare reazioni cinesi ancora più dure di quelle viste dopo la visita di Nancy Pelosi.

Il ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, ha avvertito che quest'anno l'isola deve stare in allerta per un "ingresso improvviso" dell'esercito cinese in aree vicine al suo territorio. Negli ultimi anni la Cina ha intensificato le sue attività militari intorno a Taiwan, con incursioni quasi quotidiane delle forze aeree nella zona di identificazione della difesa aerea dell'isola. Finora jet e navi non sono mai penetrati entro le 12 miglia nautiche dalle coste taiwanesi, ma ora Taipei teme che ciò possa avvenire.