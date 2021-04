Usa, corre la campagna vaccinale ma aumentano i contagi

Corrono le vaccinazioni negli Stati Uniti, nonostante tutto da due settimane il numero dei contagi è salito almeno dell'8 percento. Secondo quanto scritto dall'autorevole New York Times, l'allentamento delle restrizioni sarebbe stato inteso, soprattutto dalla fascia più giovane della popolazione, come una specie di liberi tutti. Ecco dunque, l'amplificarsi in modo sistematico dei contagi.

Gli americani avrebbero iniziato nuovamente a spostarsi in lungo e in largo nel Paese, e avrebbero messo da parte, ma solo in piccola percentuale, l'uso della mascherina all'aperto.

Sempre secondo il quotidiano Usa, nel Paese si starebbero diffondendo soprattutto le varianti più pericolose, come quella inglese. Il Michigan sarebbe lo stato più colpito e l'età dei contagiati riguarderebbe la popolazione fra i 20 e i 58 anni.

Però, almeno dal punto di vista della campagna vaccinale le cose vanno bene. Più della metà della popolazione si è già sottoposta alla prima somministrazione del vaccino. Il presidente Joe Biden ha promesso che entro oggi nove adulti su dieci saranno vaccinati. “Questo darà speranza al Paese. I progressi che abbiamo ottenuto dimostrano ciò che possiamo fare se lavoriamo insieme – ha detto Biden – ma ognuno deve fare la sua parte. Siamo ancora in guerra contro il Coronavirus. Adesso non è il momento di mollare. Dobbiamo tenere questo ritmo e le dovute precauzioni fino a quando non vaccineremo tutto il Paese ”.

E anche negli Usa, come nella stragrande maggioranza delle nazioni, si stanno studiano nuovi luoghi per somministrare le dosi di vaccino. Come il programma che prevede l'ingresso delle farmacie nella campagna: dovrebbero essere almeno 40mila quelle che già hanno aderito al progetto.

Biden, poi, si è rivolto agli americani chiedendo loro di continuare ad utilizzare i dispositivi di sicurezza personale, specialmente le mascherine. “Dobbiamo continuare ad indossarle. Non è una questione strettamente politica. Indossiamo la mascherina e laddove vi siano state delle revoche sul suo uso o degli allentamenti, bisognerebbe che si ripristinassero gli obblighi” ha concluso il neo presidente.