Usa: Corte Suprema del Texas revoca la sospensione della legge contro l'aborto

Usa: Corte Suprema Texas revoca sospensione legge contro aborto

La Corte Suprema del Texas ha dato il via libera all'entrata in vigore di una legge del 1925 che vieta l'aborto, ribaltando una sentenza che l'aveva temporaneamente bloccata. E' l'ultima di una serie di battaglie legali innescate dalla cancellazione la settimana scorsa della sentenza Roe v Wade da parte della Corte Suprema Usa che ha cosi' revocato il diritto federale all'interruzione di gravidanza.

Usa, in Texas torna in vigore la legge che vieta l'aborto: carcere per chi abortisce

In Texas, questo ha portato automaticamente al ritorno in vigore della legislazione del '25 che vieta l'aborto e punisce chi lo pratica. Cliniche per l'interruzione di gravidanza avevano ottenuto da un giudice della Contea di Harris uno stop temporaneo con la motivazione che la legge era stata di fatto abrogata dalla Roe v Wade ma la sentenza e' stata ribaltata dalla Corte Suprema del Texas.