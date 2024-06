Usa: da Biden un piano per legalizzare i migranti sposati con americani

Il presidente Joe Biden regolarizzerà centinaia di migliaia di persone che non hanno un permesso di soggiorno ma sono sposate con cittadini o cittadine statunitensi, ha annunciato oggi 18 giugno la Casa Bianca. La nuova legge, una delle più ampie della storia delle leggi sulla migrazione, dovrebbe riguardare circa 500 mila coniugi e 50 mila figliastri di cittadini statunitensi senza documenti. Per loro il riconoscimento sarà più facile.

Se il confine è stato attraversato illegalmente i migranti che lo fanno sono soggetti a notevoli ostacoli burocratici. Tra l’altro sono obbligati a lasciare il Paese, anche per 10 anni e anche se hanno un lavoro negli Usa e figli piccoli lì, e poi, solo dopo, fare domanda di ritorno. Un iter che la nuova legge dovrebbe cancellare Ora, invece, er essere ammessi, gli immigrati dovranno: aver vissuto negli Usa da almeno un pdecennio, essersi sposati entro lunedì scorso e soddisfare altri requisiti; per i figli l’età massima è di 21 anni. Queste persone avranno tre anni per chiedere la green card. Ma tutto sarà più chiaro nel pomeriggio, durante una festa alla Casa Bianca: in cui si celebra, non per caso, il dodicesimo anniversario di una legge di Obama, che il 15 giugno 2012 aveva stabilito che chi era arrivato senza documenti da bambino avrebbe potuto richiedere permessi di lavoro. Un programma che ha trasformato centinaia di migliaia di vite