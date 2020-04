Stati Uniti, tornado devastanti in 10 stati del sud: 32 morti

Usa non solo coronavirus, devastanti tornado in 10 stati del sud hanno causato almeno 32 morti

Pesantemente colpiti dalla pandemia di Covid-19, gli Stati Uniti sono anche flagellati da un'ondata di devastanti tornado che nelle ultime 48 ore hanno causato almeno 32 morti in una decina di stati del Sud. Lo riferisce la stampa statunitense sottolineando che le tempeste hanno causato inondazioni e frane, distruggendo migliaia di abitazioni oltre ad aver lasciato senza luce circa 750 mila persone. A pagare il tributo piu' alto, con 11 vittime e ingenti danni materiali, e' lo Stato del Mississippi. Tornado e tempeste si sono abbattuti tra domenica e lunedi' anche su Carolina del Sud (9 morti), Georgia (7), Tennessee (3), Arkansas e Carolina del Nord, ciascuno con una vittima. In tutto, un milione di residenti ha perso la propria casa.

Foto e video dai luoghi del disastro documentano scene apocalittiche di persone in cerca di un riparo, mentre indossano la mascherina per proteggersi dal Covid-19. Molte delle vittime sono state schiacciate da alberi trascinati dai forti venti. In Alabama, il governatore Kay Ivey, ha deciso di sospendere il distanziamento sociale e altri provvedimenti restrittivi per consentire alle persone di far fronte all'emergenza meteo e potersi mettere al riparo. Festivita' di Pasqua che i residenti degli stati meridionali non dimenticheranno presto: l'emergenza meteo ha complicato ulteriormente il loro lockdown. Nel corso della conferenza stampa quotidiana della Casa Bianca sul nuovo coronavirus, il presidente Donald Trump ha rivolto le sue "sincere condoglianze" anche alle vittime del maltempo