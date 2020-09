Usa: l'ex guru social di Trump minaccia il suicidio, bloccato

L'ex manager della campagna di Donald Trump, Brad Parscale, è stato trasportato in un ospedale in Florida dopo che la moglie ha avvertito la polizia dicendo che il marito aveva minacciato di suicidarsi. Lo riferiscono i media Usa. A Luglio, a quattro mesi dalle presidenziali Usa del 3 novembre, quando il presidente era in difficoltà secondo i sondaggi, dopo un comizio flop Parscale era stato rimosso da responsabile della campagna. La polizia è stata chiamata in una abitazione a causa di "un uomo armato che tentava il suicidio", ha riferito la Cnn. L'uomo è stato successivamente identificato come Parscale dai funzionari di polizia, che hanno rivelato che ad avvertirli era stata la moglie. La donna ha detto che suo marito era "armato e aveva accesso a più armi da fuoco all'interno della residenza e minacciava di farsi del male", ha aggiunto la Cnn citando la polizia.