Usa, in crescita il mercato del lavoro tra luci ed ombre nell'economia

La Federal Reserve e l'aumento dei tassi

La Federal Reserve americana (Fed) ha praticamente chiesto al paese la piena occupazione per portare avanti l’aumento della politica monetaria e il mercato del lavoro a stelle e strisce sta rispondendo piuttosto bene. Il ritmo di crescita prosegue con i salari in aumento e posti di lavoro in crescita, nonostante un rallentamento rispetto a febbraio, quando erano 750.000 posti di lavoro (quasi il doppio rispetto a marzo). Il mercato del lavoro, secondo il “Government Labor Statistics Office” è cresciuto di 431.000 posti di lavoro a marzo e il tasso di disoccupazione è sceso di due decimi rispetto al mese precedente.al 3,6%. Con questo trend la Fed ha in previsione, secondo gli analisti, un nuovo aumento che dovrebbe essere deciso nella prossima riunione del 3 e 4 maggio.

I settori Usa con maggiore crescita di occupazione

La crescita maggiore è stata registrata nel settore del tempo libero e della ristorazione, con 112000 nuovi posti di lavoro. I due comparti sono stati quelli che avevano registrato la maggior perdita di posti negli anni della pandemia. Poi, gli altri comparti che sono cresciuti sono stati quelli dei servizi professionali (102.000 posti di lavoro), poi nel commercio al dettaglio (49.000) e infine nell’industria (38.000). Il tasso di disoccupazione di marzo, solo sei milioni di disoccupati su una popolazione di 330 milioni, è molto vicino a quello registrato a febbraio 2020, all'inizio della pandemia, quando era del 3,5%, con 5,7 milioni di disoccupati. Tuttavia, il numero di lavoratori occupati è ancora di 1,6 milioni al di sotto del livello pre-pandemia.

Usa , un'economia con ancora tanta incertezza

Dai dati del Dipartimento del Lavoro, anche se tendenzialmente positivi, fanno emergere l’incertezza dell’economia americana in piena crescita del trend inflazionistico, con un primo rialzo dei tassi a marzo, la pressione psicologica della guerra in Ucraina, lo “stop and go” delle maggiori catene di approvvigionamento globali (con le produzioni di microchip tra quelle più toccate). I consumi comunque sono in flessione a causa di un’inflazione che è ai massimi storici dagli anni '80, e per questo il settore della ristorazione, potrebbe risentirne. Le previsioni di Goldman Sachs prevedono un rallentamento delle assunzioni di 200.000 al mese nel prossimo trimestre. Anche per le imprese (che hanno aggiunto in media mezzo milione di lavoratori al mese nell'ultimo anno), si ritiene che il mix di inflazione e tassi di interesse più elevati ,possa rallentare la creazione di posti di lavoro a breve termine. Le domande di assunzione sono state stimolate da un forte calo dei contagi da Covid-19. Questo ha permesso di togliere le restrizioni in quasi tutto il paese. Il bilancio di marzo non mostra ancora segnali dell'impatto sul mercato del lavoro della guerra in Ucraina, che ha spinto al rialzo i prezzi dell'energia fino a superare i 4 dollari per gallone di benzina (3,7 litri). Insomma crescita ma ancora molte ombre sull'economia a stelle e strisce.