Usa, lo sporco traffico di uomini tra Messico e Stati Uniti

Usa, lo sporco traffico di migranti tra Messico e Stati Uniti

Anthony Boring, ultimo dei tanti autisti di camion responsabili del trasporto illegale di migranti tra Messico e Stati Uniti, è stato preso pochi giorni fa. Grazie ai cani addestrati le porte del suo camion sono state aperte e dentro si sono visti 145 disperati vicini al soffocamento ma ancora vivi. Messicani, guatemaltechi, honduregni, salvadoregni ed ecuadoriani. Adesso l'uomo rischia 20 anni di carcere. Meno fortunati invece i 53 migranti morti, abbandonati la scorsa settimana alla periferia della città di San Antonio. La più grande tragedia di questo genere in America. Le autorità dello Strauss Center for International Law and Security, hanno confermato che , mentre il Messico ha aumentato sensibilmente i controlli per catturare i trafficanti al confine meridionale, i flussi dal Centro e Sud America si sono spostati dai treni ai camion, agli autobus fino ai veicoli privati. Sempre secondo lo stesso osservatorio ci sono stati 179 incidenti tra il 2003 e il 2017 in cui quasi 12000 migranti sono stati trovati all'interno di camion e roulotte in Messico e negli Stati Uniti. Anche i flussi si sono intensificati. Sempre nello stesso periodo gli incidenti sono quadruplicati rispetto al decennio precedente. Ogni carico ha una media di circa 70 persone con punte di 200.

Usa , le modalità più comuni per i viaggi della morte

Anche se solo l'1% dei veicoli privati ​​e il 15% dei camion merci hanno superato nel 2021 le ispezioni alle frontiere (secondo la polizia di frontiera americana) il business criminale è stimato a quasi 7000 milioni di dollari l’anno. Quali sono le modalità più comuni usate dai trafficanti di uomini, i cosiddetti “coyotes”, per trasportare uomini in Usa a prezzi varianti tra i 10 e i 2omila dollari? Sono differenti da città a città e da organizzazione criminale. In alcuni casi, i trafficanti garantiscono il servizio completo con una specie di assicurazione (la possibilità di riprovarci gratuitamente se qualcosa andasse storto). Ci sono pagamenti a rate e spesso sono coinvolti più conducenti, uno per tratta. In altri casi, più disorganizzati ed ancora più rischiosi, si paga solo per tratte specifiche e i migranti rischiano furti, rapimenti e stupri.

Usa, il traffico cresce con la bella stagione

Il traffico di persone attraverso il trasporto merci si intensifica durante i mesi estivi, quando fa più caldo e le temperature nei rimorchi, dove l'ossigeno scarseggia, possono raggiungere i 60 gradi. Ma una nuova tendenza è quella dei camion frigoriferi dove, al contrario si raggiungono temperature di molto sotto lo zero. La logica criminale è che i potenziali guadagni superano di gran lunga le possibilità di essere scoperti. Dopo l’ultima tragedia, così come da copione ripetuto, le autorità hanno annunciato nuovi posti di blocco e controlli più severi. Purtroppo l’inasprimento dei controlli non ha diminuito i viaggi della speranza e della morte. Per contro i trafficanti stanno cercando strade ancora più costose per i migranti, più al limite e più pericolose. Ed ancora, purtroppo, la maggior parte delle tragedie rimane nell'ombra.