Usa, manifestazione pro aborto: arrestati 17 dem compresa Ocasio-Cortez

Usa: diversi parlamentari arrestati a manifestazione pro-aborto a Washington

Diciassette parlamentari americani, tra cui la democratica Alexandria Ocasio-Cortez, sono stati arrestati e poi rilasciati a una manifestazione pro-aborto andata in scena a Washington vicino al Campidoglio e alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo riportano i media americani. I manifestanti - spiega la polizia su twitter - non avrebbero liberato la strada dopo i tre avvertimenti di rito effettuati dalla forze dell'ordine proseguendo nel loro blocco del traffico. In totale le persone arrestate sono 35. Tutti sono stati poi rilasciati e dovranno pagare una multa.

Usa: Boebert lancia messaggio choc su democratiche arrestate

La rappresentante repubblicana Lauren Boebert si è augurata su Twitter che quattro colleghe democratiche, arrestate a Washington per aver manifestato in favore dell'aborto, possano finire in cella accanto agli insurrezionisti del 6 gennaio 2021. "Spero - ha scritto - che i membri della Squad vengano messe in celle accanto ai detenuti del 6 gennaio". Il messaggio è rivolto a Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna PresslEy e Rashia Tlaib, che formano la cosiddetta 'Squad', formata da sei democratiche radicali. Il riferimento al 6 gennaio è apparso inquietante, perché proprio Ocasio-Cortez l'anno scorso aveva raccontato del suo incubo di venire stuprata e uccisa dagli insurrezionisti che, dopo aver invaso gli edifici del Congresso, erano andati a caccia della giovane rappresentante democratica, nascosta in una stanza.