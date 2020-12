Usa, Melania Trump non vede l’ora di lasciare la Casa Bianca

Melania Trump, dicono i bene informati, vorrebbe soltanto tornare a casa. Mentre pubblicamente è ancora vicina al marito, in crisi di potere e tutto preso nell’attaccare il risultato delle elezioni, privatamente la first lady sembrerebbe più interessata alla sua vita post Presidenza lontano da Washington.

Certo che molti problemi economici non dovrebbe averne ma in ogni caso non potrà fare conto su un sussidio economico da parte degli Stati Uniti, anche perchè la pensione che spetterebbe alla vedova del Presidente non sarebbe superiore ai 20000 dollari. Un’inezia per il modus vivendi della signora Trump. Per il marito invece è previsto dal Governo qualcosa di più, un budget ufficiale per avere un ufficio e uno personale per coprire alcune spese di viaggio

E così aiutata dalla fida assistente personale Marcia Lee Kelly, Melania Trump sembra aver cominciato a decidere cosa mettere negli ‘scatoloni’ da portare in parte nella Trump Tower a New York e in parte nella lussuosa residenza in Florida di Mar-a-Lago a Palm Beach.

Secondo i soliti bene informati è attualmente in corso l'inventario presso la Casa Bianca dei mobili, delle opere d'arte e degli oggetti personali di Trump. E la first lady ultimamente è iper-concentrata sul suo prossimo futuro. Un progetto che Melania Trump sta prendendo in considerazione è un libro, anche se probabilmente non sarà un libro di memorie. Il libro è una tradizione a cui la maggior parte delle first lady ha aderito. Il libro di memorie di Michelle Obama, "Becoming", e il libro di memorie di Laura Bush, "Spoken from the Heart", sono stati enormi bestseller.

Invece, si dice che la signora Trump stia impostando un libro basato sull’ospitalità alla Casa Bianca e soprattutto sui progetti di design che ha completato durante il suo periodo da first lady. Una fonte ha confermato che Trump sta pure riflettendo sull'idea di mantenere la sua piattaforma "Be Best" volta ad aiutare i bambini, ma al momento non ci sono state ancora decisioni precise al proposito.

Uno dei compiti che nessuna first lady uscente ha tralasciato è quello di selezionare il servizio cinese ufficiale dell'amministrazione.

Le stesse fonti anonime hanno dichiarato che la signora Trump è concentrata sul suo ruolo di first lady.

Da qualche giorno ha annunciato il completamento del padiglione del tennis. Recentemente ha inaugurato una nuova opera d'arte nel Rose Garden, recentemente rinnovato.

Il suo ufficio ha inoltre detto che la signora ha appena rivelato le decorazioni natalizie di quest'anno e le sue giornate sono piene di impegni come madre, moglie e first lady degli Stati Uniti. Mentre il marito sta cercando tutti i mezzi per rimanere nella politica attiva e magari ricandidarsi nel 2024 la signora Trump sembra non vedere l’ora di cambiare sia per se stessa che per il figlio quattordicenne Bannon. Il ragazzo terminerà la scuola in Florida.

Certo perchè la residenza prossima dei coniugi Trump dovrebbe essere la super lussuosa residenza a Palm Beach di Mar-a-Lago sede anche del prestigioso omonimo club di golf con annessa piscina.

Via vai di soci del club ma servizi di sicurezza rafforzati per difendere un ex Presidente degli Stati Uniti, davvero molto divisivo.

Un Donald Trump pensionato è difficile da immaginare ma è altrettanto difficile immaginare che la signora possa seguirlo in una seconda avventura per ritornare alla White House nel 2024. Da una parte c’è un marito in cerca del palcoscenico dall’altra una moglie con la voglia di stare dietro le quinte. Chissà se riusciranno a riorganizzarsi la vita? In ogni caso della coppia, o della ex coppia si continuerà a parlare a lungo.