Usa, Michelle Obama: "Sono depressa. Mi sveglio in affanno durante la notte"

Michelle Obama soffre di depressione. E' la stessa ex first lady Usa ad ammetterlo - si legge sul Corriere della Sera - in una intervista-confessione fatta per la seconda puntata del podcast autobiografico. "Di solito - spiega la moglie Obama - vado a letto presto, talvolta anche verso le 21. Ma negli ultimi tempi faccio fatica ad addormentarmi, mi sveglio in affanno nel cuore della notte. Sono preoccupata per le proteste razziali, sono preoccupata per la propaganda e l’ipocrisia di questa amministrazione; per la mancanza di leadership di cui avremmo bisogno per affrontare la pandemia. Penso di avere una leggera depressione".

"Capisco - prosegue Michelle Obama - la stanchezza, i sacrifici che tutti noi abbiamo dovuto fare. Ma possiamo uscirne solo tutti insieme. Abbiamo capito che il virus non conosce confini, non fa distinzioni tra uno Stato americano e l’altro, né tra i Paesi del mondo. Ci vorrebbe, però, una guida politica in grado di unire, di farci andare nella stessa direzione". Difficile a questo punto che possa essere Michelle Obama la vice di Biden per le presidenziali. Il candidato democratico avrebbe ristretto la selezione a due nomi: Susan Rice, ambasciatrice Onu e poi consigliera per la sicurezza nazionale con l’amministrazione Obama; Kamala Harris, senatrice californiana.