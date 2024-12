Usa, morto l'ex presidente Jimmy Carter: aveva 100 anni. Vinse il Nobel per la Pace

Morto l'ex presidente degli Usa Jimmy Carter, vinse anche il Nobel per la Pace

Jimmy Carter, l'ex presidente degli Stati Uniti, è morto all'età di 100 anni nella sua casa di Plains, in Georgia. Lo ha riferito il figlio. Eletto alla Casa Bianca nel 1976, Carter era il più anziano presidente degli Stati Uniti vivente di tutti i tempi. Vinse il Premio Nobel per la Pace nel 2002 "per i decenni di sforzi incessanti dedicati alla ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali" . A febbraio 2023, i familiari avevano spiegato che l'ex presidente, dopo una serie di ricoveri ospedalieri, avrebbe interrotto ulteriori cure mediche e avrebbe trascorso il tempo rimanente a casa in cure palliative. Era stato curato negli ultimi anni per una forma aggressiva di melanoma, un tumore della pelle, con tumori che si erano diffusi al fegato e al cervello. Carter, un coltivatore di arachidi di una piccola città, veterano della Marina degli Stati Uniti e governatore della Georgia dal 1971 al 1975, è stato il primo presidente del profondo sud dal 1837 e l'unico presidente eletto democratico tra i mandati di Lyndon B. Johnson e Bill Clinton alla Casa Bianca.

Il presidente eletto Donald Trump ha reso omaggio a Jimmy Carter. "Le sfide che Jimmy ha dovuto affrontare come presidente sono arrivate in un momento cruciale per il nostro paese e ha fatto tutto ciò che era in suo potere per migliorare la vita di tutti gli americani. Per questo, tutti noi abbiamo un debito di gratitudine con lui". Il presidente eletto lo scrive su Truth Social. E aggiunge: "Melania e io stiamo pensando calorosamente alla famiglia Carter e ai loro cari in questo momento difficile. Esortiamo tutti a tenerli nel cuore e nelle preghiere".

Biden ha dichiarato una giornata di lutto nazionale il 9 gennaio per la morte dell'ex presidente Usa Jimmy Carter. Lo rende noto la Casa Bianca. I funerali di stato dell’ex presidente Jimmy Carter, morto ieri a cento anni, saranno tenuti entro sette-dieci giorni. Il programma è in via di definizione. La cerimonia sarà accompagnata da commemorazioni a Washington e in Georgia, dove Carter era nato nel 1924. Il feretro verrà esposto per trentasei ore al Carter Center, in Georgia, poi verrà trasferito a Washington dove si svolgeranno i funerali di stato. Il feretro di Carter tornerà in Georgia e verrà trasferito a Plains, dove l’ex presidente ha vissuto e dove verrà officiata una cerimonia privata. Qui, accanto alla moglie Rosalynn, morta l’anno scorso, Carter riposerà nella cappella privata.