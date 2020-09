Usa, Nyt pubblica dichiarazione dei redditi Trump:"10 anni senza pagare tasse"

Usa, Nyt: Trump ha pagato solo 750 dollari tasse nel 2016

Il presidente americano, Donald Trump, ha pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016, l'anno in cui ha vinto le elezioni. Lo ha rivelato il New York Times, precisando che il capo della Casa Bianca ha pagato la stessa cifra nel suo primo anno in carica e non ha pagato nessuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti. "Crediamo che i cittadini debbano comprendere il più possibile i loro leader e rappresentanti, le loro priorità, le loro esperienze e anche le loro finanze. Ogni presidente dalla metà degli anni '70 ha reso pubbliche i suoi dati fiscali. La tradizione garantisce che un rappresentante con il potere di scuotere i mercati e cambiare la politica non cerchi di trarre vantaggio finanziario dalle sue azioni. Trump, uno dei presidenti più ricchi nella storia della nazione, ha rotto con questa pratica", ha affermato il direttore esecutivo del New York Times, Dean Baquet, spiegando la decisione di pubblicare questo rapporto.

"Sono fake news, solo fake news". Così Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa bianca, ha replicato all'articolo del New York times sulle dichiarazioni dei redditi del presidente americano. "Le dichiarazioni dei redditi che Donald Trump ha lottato a lungo per mantenere private raccontano una storia fondamentalmente diversa da quella che ha venduto al pubblico americano", sottolinea il New York Times, presentando uno studio dei dati ottenuti, che "dipingono un uomo d'affari che incassa centinaia di milioni di dollari all'anno eppure accumula perdite croniche che impiega in modo aggressivo per evitare di pagare le tasse". I dati, continua il quotidiano, "mostrano che dipende sempre di più dal fare soldi da aziende che lo mettono in potenziale e spesso diretto conflitto di interessi con il suo lavoro di presidente".

Usa, Trump Organization: dati inchiesta Nyt inesatti

"La maggior parte, se non tutti, i fatti sembrano essere inesatti": è la risposta di Alan Garten, avvocato della Trump Organization, all'inchiesta pubblicata dal New York Times sulle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump. "Negli ultimi dieci anni, il presidente Trump ha pagato decine di milioni di dollari in tasse personali al governo federale, compresi milioni di dollari da quando ha annunciato la sua candidatura nel 2015", ha sottolineato Garten.