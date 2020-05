Usa, Powell: "I tassi d'interesse negativi sono inappropriati e non utili"

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito che la Banca Centrale Usa non sta prendendo in considerazione tassi di interessi negativi. "Continuo a pensare, e i miei colleghi del Federal Open Market Committee continuano a pensare, che i tassi di interesse negativi non siano probabilmente una politica appropriata o utile per noi qui in Usa", ha detto in un'intervista al programma della Cbs, 60 Minutes. E poi ha aggiunto, senza mai citare il presidente Usa, Donald Trump, che è invece un fautore della misura: "Ci sono molte persone che pensano che i tassi di interessi negativi siano una buona politica ma non la pensiamo così alla Federal Reserve. C'è molto di più che possiamo fare. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo ma non siamo a corto di munizioni nel lungo raggio".