Usa-Russia: Pechino respinge la proposta di Trump: "No a negoziati strategici"

La Cina declina l'invito di Washington a partecipare a negoziati strategici per il controllo degli armamenti con Stati Uniti e Russia, ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri a Pechino, Hua Chunying.

"Abbiamo più volte espresso la nostra posizione. La Cina non intende partecipare a presunti negoziati trilaterali sul controllo degli armamenti con Stati Uniti e Russia", ha affermato Hua, denunciando il tentativo, da parte di Washington, di "scaricare la responsabilità su altri, dopo essersi ritirata da numerosi accordi internazionali". "La Cina si presenterà (al tavolo negoziale, ndr) per trattare in buona fede?", aveva scritto ieri in un tweet l'inviato di Donald Trump per il controllo degli armamenti, Marshall Billingslea. "E' assurdo sentir parlare un esponente di quel Paese di buona fede", ha quindi aggiunto la portavoce.