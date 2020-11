Usa, sarà Antony Blinken il nuovo Segretario di Stato

Antony Blinken sarà il nuovo Segretario di Stato con Joe Biden. Fonti bene informate hanno riferito che una delle priorità del nuovo Presidente è quella di creare alleanze in ambito internazionale.

Blinken ha lavorato nell’Amministrazione Obama come Vice Segretario di Stato e Vice Consigliere per la Sicurezza Nazionale.

In quel periodo, ha svolto un ruolo centrale in gran parte della politica estera dell'amministrazione Obama. E’ stato protagonista nella risposta all'incursione della Russia in Crimea nel 2014, al raid per uccidere Osama Bin Laden nel 2011 e nella lotta contro l'ISIS.

Se confermato dal Senato, Blinken avrà il compito di riparare i rapporti con stretti alleati in tutto il mondo, molti dei quali non hanno mai sopportato lo stile conflittuale del presidente Donald Trump e i suoi tentativi di usare le responsabilità internazionali degli Stati Uniti in parte della sua campagna "America First".

Prima dell’esperienza con Obama, Blinken ha lavorato come direttore del personale democratico del Comitato per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti, presieduto da Biden.

Durante l'amministrazione Clinton, ha servito come membro del personale del Consiglio di sicurezza nazionale alla Casa Bianca e ha ricoperto ruoli come assistente speciale del presidente, direttore senior per gli affari europei e direttore senior per la scrittura di discorsi e quindi la pianificazione strategica. Era il principale ‘ghostwriter’ di politica estera di Clinton.

‘Tony è stato un fantastico vice segretario. È brillante e gentile e sarebbe un leader meraviglioso e molto efficace in quello che dovrà essere uno dei compiti più monumentali della diplomazia, ripulire le scene dopo il peggior presidente e segretario di stato che abbiamo abbia mai avuto’.

‘Biden non avrebbe potuto scegliere una scelta più forte per dimostrare il suo impegno per la diplomazia e il corpo diplomatico, tanto meno verso le partnership e le alleanze che ci rendono forti.

