Usa, se il Presidente dovesse lasciare chi potrebbe assumere la carica ?

Donald Trump è in ospedale in quarantena. Ha sintomi lievi e, secondo il suo medico, è in un buono stato d’animo. Gli anni, 74, e il peso, 110 kg, sono sicuramente due fattori di rischio secondo tutte le evidenze scientifiche per un paziente Covid.

La Casa Bianca ha comunicato che, al momento, non c’è alcuna necessità di passaggio di poteri. Ma che succederebbe nel caso non potesse essere in grado di mantenere la carica?

Nell’ipotesi che nessuno si augura, dovesse peggiorare in maniera grave, nel tempo da qui alle elezioni la guida dell’ America passerebbe nelle mani del vicepresidente Mike Pence di 61 anni.

Nello scenario, improbabile, che anche Pence dovesse ammalarsi, la guida passerebbe alla leader della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi di 80 anni che diventerebbe la prima donna presidente nella storia del Paese.

Non è certo la prima volta che la Presidenza americana è a rischio di cambio, ci sono stati Presidenti assassinati, John Kennedy sopra tutti e Presidenti che si sono ammalati gravemente come George Washington e Woodrow Wilson. E il processo democratico prevede un piano preciso.

Il 25 esimo Emendamento della Costituzione dice ben chiaro che qualora il Presidente non fosse in grado di adempiere al suo mandato il numero due lo deve sostituire. E questa incapacità di adempimento delle proprie funzioni dovrebbe essere riconosciuta o dal Presidente stesso o dai Membri del Gabinetto. Nel caso che anche il vice fosse impossibilitato per una malattia o perchè i Segretari di Stato lo decidessero si dovrebbe fare appello alla Legge di Successione.

Se Presidente e vice non potessero quindi mantenere la carica toccherebbe a Nancy Pelosi che appena conosciuta la notizia della positività di Trump ha detto ‘Questo è tragico e molto triste però è la causa di stare con tanta gente e non usare protezioni, in primis la mascherina. E’ stato una specie di invito affinché questo potesse accadere’.

Ma la Costituzione ha previsto tutto. Infatti se Nancy Pelosi non volesse assumere l’incarico o non potesse, allora questo sarebbe ad appannaggio del Presidente del Senato, il repubblicano Charles E.Grassley di 87 anni.

Grassley, a proposito di Covid-19, ha già annunciato che non si farà il test ma continuerà a seguire le raccomandazioni del medico del Senato, dei funzionari della sanità locale e del CDC ( il Centro per il Controllo e Prevenzione delle Malattie Infettive).

Negli anni 70, nella storia americana per la prima volta in assoluto, arrivò alla Casa Bianca un politico non nominato da alcun voto popolare. Richard Nixon infatti nominò come suo vice Gerald R. Ford dopochè Spiro Agnew, accusato di evasione di imposte, dovette rinunciare alla vicepresidenza. Dopo un anno Nixon, sommerso dal Watergate, dovette lasciare l’incarico e Ford giurò come Presidente.

In ogni caso Mike Pence, il sessantunenne dell’Indiana sta bene. Cristiano, conservatore e repubblicano prima di essere nominato vicepresidente è stato tre anni Governatore dell’Indiana. Cattolico evangelico, padre di tre figli e sposato da 25 anni con Karen Pence conosciuta in chiesa Pence perfetto per dare a Trump i voti più conservatori dei repubblicani. Chiaramente non si augura nemmeno per un minuto di diventare Presidente tanta è l’amicizia con il suo ‘capo’ Donald Trump.