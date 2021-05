Usa, spari nella notte a New Orleans: 1 morto e otto feriti

Una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in due diverse sparatorie a New Orleans nella notte scorsa. Lo ha riferito la polizia, come riporta la Cnn. Il primo episodio e' avvenuto nel Fifth District della citta', prima di mezzanotte (ora locale): gli agenti hanno trovato cinque feriti da arma da fuoco, tutti subito ricoverati, ma di cui uno è deceduto. Altre due persone colpite nella stessa aggressione sono state portate in ospedale su auto private, a quanto ha appreso successivamente la polizia.

In un incidente simile, intorno alle 2 di notte, altre due persone sono rimaste ferite nel quartiere Central Business. Non si conoscono le condizioni delle due vittime e la polizia non ha ancora dato informazioni sulla natura delle aggressioni e sul possibile fermo dei sospetti responsabili. Le ultime sparatorie seguono quella dello scorso fine settimana, quando nella celebre Bourbon Street di New Orleans cinque persone sono rimaste ferite.