Usa, spari in un supermercato in Colorado: diverse vittime, anche un agente

Usa, strage in un supermercato in Colorado: tra le vittime anche un poliziotto

Strage in un supermercato di Boulder, in Colorado. Un uomo ha sparato sulla folla con un fucile d'assalto, uccidendo diversi frequentatori del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell'area sud della città. Tra i morti anche un agente di polizia. Il bilancio esatto delle vittime non è stato ancore reso noto, poichè le autorità stanno ancora informando le famiglie, ma secondo le anticipazioni di stampa potrebbero essere sei. Il presunto killer, l'unico rimasto ferito nella sparatoria, è stato arrestato. Il movente è per ora ancora un mistero. Il procuratore distrettuale Michael Dougherty afferma che "questa è una tragedia e un incubo per la contea di Boulder", mentre il comandante della polizia Kerry Yamaguchi chiede il rispetto della privacy in questo momento di dolore.

Alcuni video circolati sui social documentano l’inizio della sparatoria e l’arresto del killer. Si vede un uomo ammanettato a torso nudo, in calzoncini, con la gamba destra sanguinante. Secondo la ricostruzione fatta da Abc, quando sono arrivati gli agenti, assieme agli uomini dello Swat Team, l’uomo ha cominciato a sparare verso i poliziotti con un’arma a canna lunga, probabilmente un fucile d'assalto. Sui social e via radio è stato lanciato l’appello a tutte le persone a tenersi lontano dal supermercato in un raggio di cinque chilometri per la presenza di un “individuo armato e pericoloso”. Gran parte dei dipendenti del negozio è riuscita a scappare, uscendo da una porta sul retro, altri sono rimasti nascosti assieme ai clienti. Uno dei testimoni, Andrew Hummel, dipendente del supermercato, ha raccontato a Kmgh di essere riuscito a fuggire da una porta secondaria. Mentre era fuori, gli è arrivato sul cellulare il messaggio di un collega che gli ha scritto: “Vi voglio bene, ragazzi, grazie per tutto, nel caso, insomma, le cose dovessero andare male”. Una donna, Sarah Moonshadow, che era a fare la spesa con il figlio, ha avuto la freddezza di aspettare che si fermassero gli spari prima di dire al figlio “muoviamoci”, per poi raggiungere l'uscita e mettersi in salvo. "L'indagine è in corso: gli investigatori sono sulla scena del crimine per raccogliere le prove. Il numero delle vittime non sarà precisato fino a quando non saranno state informate le famiglie", twitta la polizia di Boulder dopo la conferenza, indicando che maggiori informazioni saranno divulgate nelle prossime ore.