Usa,’The Lincoln Project’, i repubblicani che vogliono Joe Biden presidente

‘Votanti repubblicani contro Trump ‘ è un nuovo progetto lanciato sul web da un gruppo di analisti e strateghi conservatori, convinti detrattori del Presidente, che stanno investendo milioni di dollari contro la sua rielezione.

Non è il primo gruppo di fede repubblicana che si lancia contro la rielezione. Il primo fu quello denominato ‘The Lincoln Project’ creato a dicembre dell’anno passato da molte figure conosciute che ha cominciato una forte campagna mediatica con un unico obiettivo dichiarato: quello di permettere a Joe Biden di diventare Presidente degli Stati Uniti.

Già nel 2016 Trump vinse le elezioni praticamente da solo, ripudiato da quelli che erano i ‘padri’ del partito. E già allora ideologi e intellettuali, uniti nel ‘mai Trump’ votarono per Hillary Clinton.

Bill Kristol, fondatore e direttore della rivista politica (ora chiusa) The Weekly Standard, uno dei riferimenti nazionali tra i conservatori, è da tanto il primo nemico ‘interno’ di Trump.

‘Adesso-dicono i contestatori del Presidente-sono cambiati due aspetti rispetto al 2016: possiamo contestare molte azioni fuori dalla legge fatte da Trump nel corso della sua Presidenza e soprattutto molti suoi supporter stanno soffrendo personalmente le conseguenze di una gestione della pandemia insufficiente.Prima invece gli scandali, dalle trame russe o a quelle ucraine, non toccavano la ‘pancia’ della gente, come invece sta succedendo in questo periodo di pandemia’.

Il gruppo, per bloccare Trump, ha comprato annunci su Fox News , la televisione filotrumpiana e soprattutto ha studiato una strategia digitale mirata a scovare tutti quegli elettori ’tiepidi’ con Trump e quelli che non sono totalmente in accordo con alcuni suoi cavalli di battaglia, come ad esempio il suo duro protezionismo’.

E siccome non c’è fuoco più letale di quello amico il Lincoln Project è sicuramente una spina nel fianco nei sogni di gloria del Presidente.

I ‘carbonari repubblicani’ sanno perfettamente che con il sistema elettorale americano basta guadagnare un po’ di voti in Stati importanti come Carolina del Nord, Pensilvania e Wisconsin per cambiare in maniera decisiva il voto.

Al momento i sondaggi danno favorito Joe Biden. Real Clear Politics ad esempio lo avvantaggia di quasi 9 punti mentre altri arrivano persino a registrarne 15 di punti di distacco. Il progetto ha raccolto fondi da tantissimi piccoli sostenitori da 200 dollari ma pure da grandi democratici milionari.

Certo che i risultati di questo lavoro si vedranno soltanto dopo il 3 novembre ma se Trump dovesse perdere potrà ringraziare non solo le sue politiche ‘discutibili dell’ultimo anno’ ma anche molti ‘parenti serpenti’ del suo stesso partito.