Tornado devastante negli Usa, arriva l'Apocalisse: vittime e caos. VIDEO

Usa, dal Kentucky all'Arkansas: una serie di tornado lascia una scia di distruzione in 4 Stati

Decine di tornado, insieme a potenti tempeste, hanno lasciato una scia di morti e distruzione in Usa, nel MidWest. Il bilancio delle vittime non è ancora chiaro, ci sono stati almeno quattro vittime, ma decine di persone sono rimaste intrappolate sotto i tetti caduti e sepolti dalle macerie degli edifici scoperchiati. In Kentucky si parla di almeno 50 morti, forse di più: "Probabilmente finirà vicino a 70 o 100 vite perse", ha detto in un briefing con la stampa, all'alba di sabato, il governatore Andy Beshear.

Sono almeno quattro i tornado che si sono abbattuti nello Stato e uno di loro è stato insolitamente violento e prolungato considerato il periodo dell'anno: quando ha toccato terra, ha viaggiato per circa 320 chilometri. Il governatore non ha dubbi, è stato "l'evento più grave del suo genere nella storia del Kentucky". Se dovesse esser confermato che è rimasto a terra senza interruzione, la sua scia di distruzione sarà la più lunga nella storia degli Usa, il primo tornado ad attraversare quattro Stati.

Il peggio è toccato alla contea di Graves, in particolare alla cittadina di Mayfield, 10mila abitanti, dove è crollata una fabbrica in cui lavoravano in quel momento più di cento persone. Ancora da accertare il numero esatto delle vittime. A un centinaio di chilometri di distanza, nella Hopkins County, i venti impetuosi hanno fatto deragliare un treno. Il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza e attivato la Guardia Nazionale con la Polizia di Stato ma i danni provocati in alcune zone sono così gravi da essere “difficili anche solo da spiegare a parole”. Le linee elettriche abbattute e gli alberi gettati sulle strade hanno reso complicate le operazioni di soccorso.

Secondo le autorità meteo (lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration) sono stati 32 i tornado che hanno toccato terra nelle ultime ore in cinque Stati del Paese: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. In Illinois, è crollato un muro lungo quanto un campo di calcio in un centro di distribuzione di Amazon alle porte di St.Louis e sono confermate almeno due vittime; tra l'altro dopo il crollo, alcuni dipendenti sono rimasti intrappolati all'interno. In Arkansas, è stata scoperchiato il tetto di una casa di riposo e anche in Missouri sono stati divelti i tetti. E non è finita perché adesso il maltempo si sta spostando verso est, dalla Louisiana settentrionale fino all'Ohio dove sono attesi temporali, anche forti, fino a sera.