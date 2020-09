Usa, Trump nel 2016/17 pagò meno tasse di una infermiera

Le tasse non pagate da Trump il coltello nel burro per Biden?

Lo scoop del The New York Times sulle presunte tasse non pagate da Donald Trump è entrato come un macigno sul finale della campagna. ‘Accuse false e inventate’ la risposta del Presidente.

Dall’inchiesta è facile vedere che la storia personale e professionale raccontata da Trump è molto differente da quella presentata all’Agenzia delle Imposte. I documenti, non resi pubblici dal giornale per difendere la fonte, disegnano il ritratto di un imprenditore accecato dai debiti, con una situazione finanziaria complicata che, dall’inizio della carriera come Presidente, è però migliorata sensibilmente. Migliorata grazie anche all’aumento di attività dei suoi club di golf ed hotels ovviamente facilitati nel business dall’essere di proprietà dell'inquilino della Casa Bianca e quindi in possibile conflitto di interessi.

Secondo il NYT la condotta del tycoon è sembrata quella di un imprenditore che incassa milioni di dollari ogni anno ma presenta anche croniche perdite che, attraverso una ‘sofisticata’ tecnica fiscale, gli permettono di non pagare imposte.

Lo scoop entra come ‘il coltello nel burro’ in quell’elettorato di lavoratori che sarà determinante nel risultato del 3 novembre. Lavoratori che dopo la Grande Recessione si erano affidati a Trump e al suo protezionismo. Ma la nuova immagine di imprenditore così poco trasparente, ‘fattosi’ aiutare dal potere politico per far ripartire le sue attività, e autore di una strutturata ingegneria finanziaria per evitare di pagare imposte federali potrebbe cominciare a non piacere ad un mondo di elettori che nel Paese è obbligato a pagare tasse fino all’ultimo centesimo. E che soprattutto ha pagato molto di più dei 750 dollari versati dal loro Presidente nel 2016 e 2017, ma senza lontanamente raggiungere nemmeno il 10% del livello di vita ostentato da Trump.

Una massa di lavoratori che adesso, dopo la pandemia, si trova in una situazione economica peggiore di quella di quattro anni fa.

E’ così è stato facile per la congressista icona della sinistra Alexandria Ocasio-Cortez dire di aver pagato mille dollari di imposte come cameriera nel 2016 e attaccando il Presidente che avrebbe contribuito 'a sostenere le nostre comunità molto meno dei camerieri e degli immigrati senza documenti’.

E la macchina elettorale di Biden ha subito messo in rete le normali imposte di vigili del fuoco, infermiere e professori che superano i mille dollari annuali. E sicuramente non aiuterà l’aver saputo che Trump, secondo l’inchiesta, avrebbe persino dedotto i 70000 dollari di spese fatta dal parrucchiere per il programma televisivo da lui guidato ‘L’apprendista’.

Uno scoop perfettamente a tempo per il primo dibattito di stanotte tra Biden e Trump. I tre dibattiti sono per Biden il vero scoglio anche se al momento nei sondaggi è in vantaggio. Trump è sicuramente più forte nel faccia a faccia e nella ‘guerra’ dialettica si muove molto meglio del suo avversario. Ma nel primo argomento di dibattito, la propria storia personale, Biden stasera potrà raccontare di essere nato dalla classe media lavoratrice di uno Stato industriale come la Pennsylvania contro un imprenditore senza scrupoli di New York.

E nell’immaginario degli americani potrebbe fare la differenza.