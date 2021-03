Usa, Trump: "Non farò un nuovo partito" e si prende i Repubblicani per il 2024

Usa, Trump: "Non farò un nuovo partito, saremo più forti che mai"

"Hello Cpac, vi sono mancato?", così ha esordito Donald Trump alla convention annuale dei conservatori, dove ha tenuto il suo primo discorso da quando ha lasciato la Casa Bianca. Sul palco della Cpac 2021, il più importante raduno del degli attivisti conservatori in America, l'ex presidente è stato accolto con una standing ovation e ha subito precisato: "Non faremo nuovi partiti. Loro continuano a dire che faremo un nuovo partito. Non faremo un nuovo partito. Abbiamo il partito repubblicano. Sarà unito e più forte che mai. Non farò un nuovo partito. E' fake news– aggiungendo–il partito repubblicano sarà più forte che mai e continueremo a lottare contro ogni assalto del socialismo".

Usa, Trump al primo posto come candidato Gop per il 2024

Anche il tradizionale "straw poll" della Conservative Political Action Conference (Cpac), il sondaggio che ogni anno alla kermesse dei conservatori americani incorona il favorito per la corsa alla presidenza, ha visto l'ex presidente degli Stati Uniti d'America vittorioso. Il sondaggio, a scrutinio segreto, vede infatti Trump al primo posto come candidato Gop per il 2024 con il 55% dei consensi, seguito dal governatore della Florida, l'italo americano Ron DeSantis, con il 21%. DeSantis è l'unico papabile candidato ad aver ottenuto un consenso a due cifre al sondaggio Cpac.

Al terzo posto, come papabile nomination Gop, alla Cpac si è piazzata Kristi Noem, governatrice del South Dakota, con il 4%. Noem è salita alla ribalta nazionale dalla scorsa estate quando, in piena pandemia e in piena campagna elettorale, ha consentito a Trump di fare il discorso del 4 luglio e MAGA rally ai piedi del Monte Rushmore.

Al quarto posto, con il 3%, è risultata l'ex ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, tagliata fuori dalla Cpac dopo aver criticato l'ex presidente per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Al quinto posto, a pari merito con il 2%, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, il senatore Ted Cruz e il senatore Rand Paul. Se Trump non dovesse ricandidarsi nel 2024, la scelta dei conservatori della Cpac cadrebbe su DeSantis che ha ottenuto il 43%, seguito Noem con l'11% e da Donald Trump Jumior con l'8%. Pompeo solo quarto con il 7%, ancora una vota a pari merito con Cruz.

Usa, Trump: "Da prima l'America all'America per ultima"

Sul neo presidente Joe Biden, Donald Trump dichiara: "Ha avuto il peggior primo mese di ogni presidente della storia. E’ contro le famiglie, contro i confini, contro l'energia, contro le donne e contro la scienza. In un mese siamo passati da America First a America Last", ovvero da prima l'America all'America per ultima. Inoltre, sul successo della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in America, The Donald al raduno dei conservatori Cpac 2021 precisa: “Joe Biden sta solo attuando il mio piano", i tre vaccini approvati "sono un miracolo della mia amministrazione", ricordando l'operazione Warp Speed da lui messa in piedi, e gli investimenti miliardari nella ricerca e produzione di sieri contro il Covid.