Russia, un solo carro armato alla parata. Prigozhin: Putin? Nonnetto coglione

Russia, un solo carro armato per la "Giornata della Vittoria"

In occasione del V-day, un solo carro armato ha sfilato nella piazza Rossa. Un’inversione di tendenza che non è passata inosservata. Negli scorsi anni infatti Putin non ha mai perso l’occasione di esibire la sua forza bruta con schiere di carri armati a solcare la piazza limitrofa al Cremlino. L'anno scorso ad esempio - appena iniziata la guerra con l’Ucraina - furono ben 20 carri armati di diversi modelli a sfilare. Escludendo un’improvvisa svolta sobria dello zar, evidentemente quest’anno la Russia ha dovuto stringere la cinghia e ha ripiegato su un solo T-34 di epoca sovietica.

I media russi di opposizione, come Holod, hanno fatto notare che si è trattato della parata "più modesta degli ultimi 15 anni: un solo carro armato, 8 mila soldati (finora erano più di 10 mila), nessun tank moderno, né mezzi corazzati o veicoli da combattimento per trasporto delle truppe, impiegati nelle ostilità in Ucraina. Parate ed eventi celebrativi per il V-Day russo sono stati cancellati in 24 città in tutto il Paese, per motivi di sicurezza.