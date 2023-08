Vacanze in Grecia, guai ad ammalarsi. Nove morti "prevenibili": mancano medici

Vacanze in Grecia, la carenza di medici sulle isole preoccupa i viaggiatori. Ecco che sta succedendo

Una delle mete preferite per le vacanze estive è la Grecia e le sue splendide isole una diversa dall'altra che attirano migliaia di viaggiatori ogni anno. Ma non è tutto oro quello che luccica, un'inchiesta di Politico, infatti, mette in allarme: c'è una carenza preoccupante di medici. Secondo quanto ricostruito dalla testata europea, - riporta Open - almeno nove morti considerate "prevenibili" sono state registrate questa estate sulle isole greche a causa della carenza di ambulanze e personale sanitario. Tanti gli ospedali, inoltre, costretti ad affidarsi al personale di terraferma a seguito della mancanza di medici di base a tempo indeterminato. Mentre sul fronte dei mezzi di trasporto, la situazione è ancora peggiore. In molte isole delle Cicladi e del Dodecaneso è, infatti, disponibile appena un’ambulanza 24 ore al giorno.