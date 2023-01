"Vi seppelliremo". La risposta della Russia a Usa e Ue. Come cambia la guerra

Guaerra Russia Ucraina, cambia tutto. I tank il punto di non ritorno

La guerra tra Russia e Ucraina adesso è destinata a cambiare nome. La decisione presa ieri da Usa e Germania, con il supporto di Francia, Inghilterra e Italia, segna una nuova fase del conflitto. Da ora in poi sarà Russia contro Occidente. Mosca non l’ha presa bene, e come potrebbe. «My vas pochoronim!». Molti utenti di Tsargrad, il sito di informazione ultranazionalista, - si legge sul Corriere della Sera - fanno ricorso al celebre "Vi seppelliremo!" usato nel 1956 da Nikita Kruscev durante un discorso agli ambasciatori del blocco occidentale. Ma qui ormai siamo ben oltre la Guerra fredda, almeno a giudicare dai toni. E non da ieri, anche se la decisione quasi congiunta dell’invio di carri armati da parte di Usa e Germania viene letta e presentata come la prova definitiva di un conflitto contro i «poteri forti» americani ed europei, i nemici di sempre, con l’Ucraina che rimane sullo sfondo, quasi fosse un dettaglio.

Le dichiarazioni - prosegue il Corriere - sono molte e tutte dello stesso tenore. Si distingue per originalità quella di Konstantin Gavrilov, capo della delegazione russa dell’Osce a Vienna. «I Leopard 2 e gli autoblindo americani sono dotati di proiettili dal nucleo di uranio, il cui uso conduce alla contaminazione del terreno come è successo in Jugoslavia e Iraq. L’eventuale fornitura contro la Russia di bombe nucleari sporche, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare». a Kiev di questa dotazione verrà valutata come un utilizzo contro la Russia di bombe nucleari sporche. Nel caso, il noto conduttore televisivo Vladimir Solovyov si è portato avanti con il lavoro, sostenendo in prima serata che bisogna bombardare Berlino. «Vi seppelliremo». Dice che bisogna farlo subito, però. Senza aspettare neppure un attimo.