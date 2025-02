Monaco: auto si lancia sulla folla ad una manifestazione | video

Ecco il video dell'auto finita in mezzo ai partecipanti di una manifestazione di protesta indetta dai sindacati tedeschi a Monaco di Baviera. La vettura ha investito diverse persone ferendone 15 di cui alcuni in condizioni gravi. Non si conoscono al momento le ragioni del gesto che potrebbe essere stato volontario da parte del guidatore, e quindi si tratterebbe di attentato, o forse dovuto ad un malore. La persona alla guida dell'auto è stata arrestata dalla Polizia. Non è chiaro se, come riferito da alcuni testimoni, ci sia stato un conflitto a fuoco tra l'uomo e gli agenti.