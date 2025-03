Gaza, rissa al Parlamento Ue: il deputato belga contro quello polacco. Che cosa è successo. VIDEO

È polemica al Parlamento europeo dopo l'episodio che ha visto il ministro polacco Adam Szlapka ridere durante un dibattito sulla drammatica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. L'eurodeputato belga Marc Botenga ha reagito con indignazione, condannando duramente l'accaduto: «State ridendo qui mentre discutiamo della morte di Dio sa quanti palestinesi, una popolazione che muore di fame. Le persone, le famiglie, i bambini non hanno acqua potabile e voi state ridendo? Com'è possibile, signor Ministro?».

Il duro intervento di Botenga ha suscitato reazioni forti sia nell'aula del Parlamento europeo sia sui social, riportando in primo piano il delicato tema della responsabilità europea di fronte alla crisi umanitaria che affligge Gaza. L'eurodeputato ha sottolineato come episodi simili riflettano una «complicità europea e una mancanza di rispetto per la vita dei palestinesi» che devono finire immediatamente per evitare conseguenze morali e politiche sempre più gravi.