Trump: "La Spagna è un membro dei Brics", virale il video della gaffe del presidente Usa

Trump, la gaffe virale su Spagna e Brics: guarda il video

In Spagna è diventato virale un video del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel quale definisce il Paese iberico come un membro dei Brics, l'organizzazione multilaterale che riunisce le economie emergenti. Il capo della Casa Bianca promette quindi di imporre "dazi al 100%" a questi Stati. Nelle immagini si vede il tycoon nello Studio Ovale, rispondere a una domanda di un giornalista sulle spese militari dei diversi Paesi dell'Alleanza Atlantica. Il presidente afferma che la spesa della Spagna è molto "bassa", e poi associa il Paese iberico ai Brics minacciando per questo gruppo dazi del 100%. Trump afferma che la Spagna è un Paese Brics, acronimo formato dalle iniziali di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.